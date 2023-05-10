Кольский научный центр выпустил книгу про экологическое состояние Имандры

Книга будет интересна как специалистам в области гидрохими, геохимии и экологии, так и студентам Фото: Олег ФИЛОНОК

Современное состояние озера Имандра описали в новой книге, изданной Кольским научным центром. Монография посвящена гидролого-геохимическим условиям водоема.

Издание «Экологическое состояние озера Имандра» расскажет об истории исследований озера, о его климатических ресурсах, антропогенной нагрузке, химическом составе донных отложений и многом другом.

- Текст сопровождается большим количеством таблиц и графиков, все встречающиеся в нем термины объясняются на простом, но не примитивном уровне, а все сокращения для удобства читателя вынесены в отдельный список в начале книги, - отметили в КНЦ РАН.

Книга будет интересна как специалистам в области гидрохими, геохимии и экологии, так и студентам разных направлений, изучающим историю промышленного освоения Мурманской области, ее природу и климат.

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