Утонувшая на Верхнетуломском водохранилище девушка хотела работать в МЧС

Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Артем КИЛЬКИН
9 мая на Верхнетуломском водохранилище провалился под лед снегоход, на котором находились дочь и отец. Тело 16-летней девушки спасатели вытащили из воды, а поиски мужчины продолжаются.
Как сообщает Telegram-канал «Мурманск» (18+), погибшая северянка училась в кадетской школе, в будущем она хотела работать в МЧС.
Следком и прокуратура проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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