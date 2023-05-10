Утонувшая на Верхнетуломском водохранилище девушка хотела работать в МЧС

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Фото: Артем КИЛЬКИН

9 мая на Верхнетуломском водохранилище провалился под лед снегоход, на котором находились дочь и отец. Тело 16-летней девушки спасатели вытащили из воды, а поиски мужчины продолжаются.

Как сообщает Telegram-канал «Мурманск» (18+), погибшая северянка училась в кадетской школе, в будущем она хотела работать в МЧС.

Следком и прокуратура проводят проверку по факту случившегося. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru