Стали известны подробности ЧП с утонувшей на Верхнетуломском водохранилище девочкой

Люди предлагали спасателям использовать лодку, чтобы добраться до девочки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стали известны подробности трагедии, произошедшей 9 мая на Верхнетуломском водохранилище. Напомним: отец и дочь отправились кататься на снегоходе, транспорт провалился под лед. Северянка 2006 года рождения утонула, ее тело достали из воды. Поиски мужчины продолжаются.

- Как сообщают очевидцы, снегоход провалился около 23.40, через несколько минут был звонок в скорую и пожарную часть, с 23.40-00.10 ребенок кричал и звал на помощь. Примерно в 00.30 прибыла пожарная часть, - пишет Telegram-канал «Мурманск» (18+).

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия и обследовать территорию, мужчину пока не обнаружили.

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