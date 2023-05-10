Стали известны подробности ЧП с утонувшей на Верхнетуломском водохранилище девочкой

Люди предлагали спасателям использовать лодку, чтобы добраться до девочки.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Стали известны подробности трагедии, произошедшей 9 мая на Верхнетуломском водохранилище. Напомним: отец и дочь отправились кататься на снегоходе, транспорт провалился под лед. Северянка 2006 года рождения утонула, ее тело достали из воды. Поиски мужчины продолжаются.
- Как сообщают очевидцы, снегоход провалился около 23.40, через несколько минут был звонок в скорую и пожарную часть, с 23.40-00.10 ребенок кричал и звал на помощь. Примерно в 00.30 прибыла пожарная часть, - пишет Telegram-канал «Мурманск» (18+).
Сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия и обследовать территорию, мужчину пока не обнаружили.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru