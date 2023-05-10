В завершение праздничного концерта представители национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы вместе с земляками спели песню «Катюша». Фото: gov-murman.ru/

9 Мая в Мурманске прошел фестиваль национальных культур «Единая дорога на Берлин». Стартовало мероприятие с песни «День Победы», под которую развернули точную копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров, и театрализованной зарисовки. Участие в программе приняли разные творческие коллективы, в том числе Дом культуры Ленинского округа и Дома Дружбы.

Во время праздника можно было не только отдать дань уважения Великой Победе, но и поучаствовать в мастер-классе «Бутоньерка к 9 Мая». Каждый желающий мог сам сделать украшение в память о прошедших событиях.

- Все желающие согревались не только душевными песнями, но и вкусной солдатской кашей и сладким чаем, - рассказали в министерстве внутренней политики Мурманской области.

Помимо всего прочего можно было также насладиться песнями и стихами, которые исполнили творческие коллективы области. Так общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саами Мурманской области представили литературную композицию, а Эльнура Джунушалиева подарила зрителям киргизский танец. В завершение праздничного концерта представители национально-культурных общественных объединений Дома Дружбы вместе с земляками спели песню «Катюша», впервые исполненную в 1938 году.

Напомним: с 7 по 9 мая в Мурманской области прошло более 700 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В их числе были как культурно-массовые, так и образовательные и патриотические события. Участие в них приняло свыше 170 тысяч человек.

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