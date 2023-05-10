В мурманском музее «Рябиновый край» прошел мастер-класс по деревообработке

Мастера-наставники обучают юных северян работе с деревом и электроинструментом. Фото: vk.com/lendk51

В мурманском музее «Рябиновый край» состоялся мастер-класс по деревообработке в рамках проекта «Семейный лад». Мастера-наставники обучают юных северян работе с деревом и электроинструментом.

- Ребята практически самостоятельно изготовили кинжал из дерева по собственным чертежам. Любуемся работами и готовимся к следующему занятию! - отметили в Доме культуры Ленинского округа Мурманска.

Проект поддержан в рамках грантового конкурса «Православная инициатива-2023» Фонда «Соработничество».

Напомним: в Мурманске прошел мастер-класс по выпечке традиционных печатных пряников.

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