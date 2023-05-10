В Мурманске мальчику рассекли голову камнем

В Долине Уюта мальчику случайно разбили голову. Фото: t.me/groupmurmansk

В Мурманске в Долине Уюта мальчику случайно разбили голову.

Как сообщает Telegram-канал «Мурманск» (18+), это случилось из-за того, что неподалеку ребята кидали камни в лед. В этот момент выбежал подросток, и ему сильно попало камнем по голове.

В больнице ребенку зашили рану, сейчас с ним все хорошо.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД по Мурманской области.

Напомним: 9 мая на берегу Верхнетуломского водохранилища нашли тело жительницы Мурманска 2006 года рождения. По предварительной версии, она каталась на снегоходе, который ушел под лед водохранилища.

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