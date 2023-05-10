В Мурманске мальчику рассекли голову камнем

В Долине Уюта мальчику случайно разбили голову. Фото: t.me/groupmurmansk
В Мурманске в Долине Уюта мальчику случайно разбили голову.
Как сообщает Telegram-канал «Мурманск» (18+), это случилось из-за того, что неподалеку ребята кидали камни в лед. В этот момент выбежал подросток, и ему сильно попало камнем по голове.
В больнице ребенку зашили рану, сейчас с ним все хорошо.
«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД по Мурманской области.
Напомним: 9 мая на берегу Верхнетуломского водохранилища нашли тело жительницы Мурманска 2006 года рождения. По предварительной версии, она каталась на снегоходе, который ушел под лед водохранилища.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru