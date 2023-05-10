Прокуратура выявила ряд нарушений законодательства в детском саду Мурманска

В адрес заведующей детсада внесено представление. Фото: Евгения ГУСЕВА

В мурманском детском саду №41 прокуратура выявила нарушения. В частности, там не соблюдались пожарная безопасность и санитарно-эпидемиологические нормы.

Так, на протяжении нескольких дней питание малышам выдавали без проведения бракеража готовой продукции, суточные пробы от блюд не отбирались.

- Также в нарушение требований законодательства о пожарной безопасности места размещения ручных пожарных извещателей не были обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности, двери эвакуационных выходов из здания наружу со второго этажа имеют внутренние закрываемые механические замки, на дверях не обеспечено исправное состояние устройств для самозакрывания (штанги доводчиков отсоединены), - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В адрес заведующей детсада внесено представление. В отношении должностного лица учреждения возбуждено административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ.

Напомним: в прокуратуру обратилась жительница Североморска, которая указала на нарушения работы кухни одного из местных детских садов. Дошкольное учреждение проверили вместе с сотрудниками Роспотребнадзора, и информация подтвердилась.

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