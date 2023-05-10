В голосовании за благоустройство в Мурманской области приняла участие 51 тысяча человек

Северяне могут выбрать, какие территории они хотят благоустроить. Фото: Олег ФИЛОНОК

15 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. Проекты-победители получат приоритет на благоустройство в следующем году, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.

- За четыре недели с момента запуска всероссийского конкурса в нем приняла участие 51 тысяча северян, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Жители Мурманской области могут проголосовать за 61 объект в 17 муниципальных образованиях - Мурманске, Коле, Мурмашах, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Кировске, Полярных Зорях, Кандалакше, Алакуртти, Ревде, Ковдорском и Печенгском округах, ЗАТО Александровск, Североморске, Видяево и Заозерске.

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