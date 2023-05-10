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НовостиОбщество10 мая 2023 7:05

В голосовании за благоустройство в Мурманской области приняла участие 51 тысяча человек

Выбор объектов продлится до 31 мая
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Северяне могут выбрать, какие территории они хотят благоустроить.

Северяне могут выбрать, какие территории они хотят благоустроить.

Фото: Олег ФИЛОНОК

15 апреля стартовало Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства. Проекты-победители получат приоритет на благоустройство в следующем году, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России.

- За четыре недели с момента запуска всероссийского конкурса в нем приняла участие 51 тысяча северян, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Жители Мурманской области могут проголосовать за 61 объект в 17 муниципальных образованиях - Мурманске, Коле, Мурмашах, Оленегорске, Мончегорске, Апатитах, Кировске, Полярных Зорях, Кандалакше, Алакуртти, Ревде, Ковдорском и Печенгском округах, ЗАТО Александровск, Североморске, Видяево и Заозерске.

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