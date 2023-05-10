7 тысяч человек посетили корабли «Адмирал Ушаков» и «Николай Тимошенко» в Мурманске

Посетить корабли Северного флота можно было с 7 по 9 мая. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Ко Дню Победы у морского вокзала в Мурманске встали эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой гидрографический катер «Николай Тимошенко», посетить которые с 7 по 9 мая могли все желающие.

- На экскурсии на корабли прошли семь тысяч человек, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

На площади перед морским вокзалом впервые работали интерактивные выставки, состоялись концерты.

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