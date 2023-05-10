21 тысяча человек посетила Парад Победы и митинг у «Алеши» в Мурманске

Кульминацией Дня Победы стал парад в Мурманске. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области широко отметили День Победы. Его кульминацией стал Парад Победы в Мурманске с прохождением механизированной колонны и традиционный митинг у «Алеши».

- Эту часть программы посетила 21 тысяч человек, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Всего в мероприятиях с 7 по 9 мая в регионе поучаствовали 170 тысяч человек.

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