170 тысяч человек посетили мероприятия ко Дню Победы в Мурманской области

Парад Победы и митинг у "Алеши" посетила 21 тысяч человек. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

С 7 по 9 мая в Мурманской области прошло более 700 мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В их числе были как культурно-массовые, так и образовательные и патриотические события.

- За этот период их посетило свыше 170 тысяч человек, непосредственно 9 Мая - 100 тысяч человек. Парад Победы в Мурманске и митинг у мемориала защитника Советского Заполярья посетила 21 тысяч зрителей, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Также 7 тысяч северян и гостей региона смогли увидеть эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой гидрографический катер «Николай Тимошенко», которые были открыты для посещения у морского вокзала.

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