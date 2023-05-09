Во время Парада Победы в Мурманске от Пяти Углов до «Алеши» пронесли частицу Вечного огня из Москвы

Частицу Вечного огня, доставленную из Москвы, пронесли от центра Мурманска до Вечного огня у "Алеши". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В 2023 году в целях безопасности отменили «Бессмертный полк» в привычном для россияне виде с шествием. Однако в Мурманске пешая колонна все же прошла после завершения Парада Победы.

Во главе ее от площади Пять Углов до «Алеши» пронесли лампаду с частицей Вечного огня, которую накануне доставили самолетом из Москвы. А у Вечного огня у мемориала в Мурманске состоялось традиционное возложение цветов.

Напомним: участие в Параде Победы в Мурманске приняли свыше 500 военнослужащих и 40 единиц техники, возглавил колонну легендарный танк Т-34.

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