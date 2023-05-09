Колонну военной техники на Параде Победы в Мурманске возглавил танк Т-34

Легендарный танк Т-34 проехал первым по проспекту Ленина.

9 Мая в Мурманске состоялся Парад Победы, участие в нем приняли свыше 500 военнослужащих и 40 единиц техники.

Возглавил колонну техники легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Также зрители смогли увидеть снегоболотоходы, бронетранспортеры БТР-82-AM, модернизированные основные боевые танки Т-80 БВМ, пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», мобильные береговые ракетные комплексы «Бал», мобильные береговые комплексы радиолокационной разведки «Монолит-БР», мобильные пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400, машины радиационной химической и биологической защиты РХМ-6, дымовые машины ТДА-3.

С главной трибуны северян поздравил командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Напомним: 6 мая в Долине Славы прошли традиционные торжественные мероприятия. Самой динамичной частью программы стала реконструкция от группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» «Прорыв линии фронта оперативной группой Пигаревича».

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