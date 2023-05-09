В Кольском районе снегоход провалился под лед, погибла девочка

Сейчас спасатели продолжают поиски других людей.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Минувшей ночью в Кольском районе ушел под лед снегоход с людьми. ЧП произошло у ГЭС-12 поселка Верхнетуломский.
Как сообщает «Мурманский вестник» со ссылкой на свой источник, в водоеме нашли тело девочки 13-14 лет. Сейчас спасатели продолжают поиски других людей, которые могли упасть в воду.
«КП»-Мурманск» ожидает комментарий от пресс-службы СУ СКР по Мурманской области.
Напомним: при пожаре на железнодорожной станции Пулозеро погиб человек.
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