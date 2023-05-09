Андрей Чибис - в поздравлении с 9 Мая: Север не сдался, Север выстоял

Андрей Чибис призвал помнить подвиг советского народа, завоевавшего Победу. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил северян с Днем Победы.

- В один миг тысячи мурманчан потеряли жилье, кров, но город не сдался. Все это время работали рыбаки — добывали улов и рыбу для фронта и для блокадного Ленинграда, работали рабочие порта, судоводители, разгружая важный для фронта груз. Люди латали железную дорогу и делали все, чтобы приблизить нашу Победу, а в этот момент на берегу Западной Лицы наши бойцы в неимоверных условиях три долгих года держали оборону под постоянным огнем противника и попытками прорвать ее. Север не сдался, Север выстоял. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто обеспечил нам Победу в те годы, — отметил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что участники специальной военной операции достойны поколения победителей и сейчас сражаются с нацизмом.

9 Мая в Мурманске состоится Парад Победы, митинг у «Алеши» и салют на Абрам-Мысе. Также северян и гостей столицы Заполярья ждет бесплатное угощение ухой и солдатской кашей. С подробной программой праздника можно ознакомиться в нашем материале.

Напомним: 6 мая праздничные мероприятия прошли в Долине Славы.

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