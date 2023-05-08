Спортсменка из Мурманской области завоевала «бронзу» на всероссийских соревнованиях

Состязания проводились в Ленинградской области. Фото: gov-murman.ru/

Воспитанница Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва заняла третье место на всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту. Софья Келлер получила бронзовую медаль в дисциплине «кросс-кантри» среди девушек 15-16 лет, сообщает правительство Мурманской области.

Состязания проводились в Ленинградской области. В них приняли участие лучшие спортсмены, а также начинающие велосипедисты со всей страны.

Напомним: Мурманская детско-юношеская спортивная школа №14 признана лучшей на всероссийском конкурсе.

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