В Мончегорской ЦРБ отремонтировали бассейн для реабилитации пациентов

В Мончегорской центральной районной больнице завершили ремонт бассейна. Фото: vk.com/chibis.andrey

В Мончегорской центральной районной больнице завершили ремонт бассейна. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В обновленном бассейне для пациентов, перенесших инсульты, травмы, а также для северян с заболеваниями опорно-двигательного аппарата будут проходить лечебно-оздоровительные занятия.

Напомним: жители Мурманска могут выбрать дворы для проведения ямочного ремонта.

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