В Полярных Зорях сгорел двухэтажный дом

Пожар тушили 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Фото: vk.com/murman01

Днем 8 мая в Полярных Зорях вспыхнул двухэтажный дом с теплицей и гаражной пристройкой на улице Котельной. На месте происшествия работали пожарные.

- Дом и имущество, находящееся в нем, а также теплица сгорели полностью на общей площади 24 квадратных метра. Крыша здания обрушилась, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар тушили 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины случившегося устанавливаются.

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