9 Мая в Мурманске будут бесплатно угощать солдатской кашей и ухой

В 10.00 9 Мая в Мурманске начнется Парад Победы. Фото: Олег ФИЛОНОК

9 Мая жителей и гостей Мурманска ждет масштабная программа ко Дню Победы.

Так, на площади у морского вокзала будут бесплатно раздавать уху, а творческие коллективы города подарят концерт и создадут интерактивные площадки. Также с 10.00 до 16.00 будет открыт проход на эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой гидрографический катер «Николай Тимошенко».

Также в различных праздничных локациях будут угощать солдатской кашей.

Напомним: в 10.00 9 Мая начнется Парад Победы, в 12.00 - торжественный митинг на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», церемония возложения венков и цветов к мемориалу.

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