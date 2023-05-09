9 Мая в Мурманске будут бесплатно угощать солдатской кашей и ухой

В 10.00 9 Мая в Мурманске начнется Парад Победы.
Фото: Олег ФИЛОНОК
9 Мая жителей и гостей Мурманска ждет масштабная программа ко Дню Победы.
Так, на площади у морского вокзала будут бесплатно раздавать уху, а творческие коллективы города подарят концерт и создадут интерактивные площадки. Также с 10.00 до 16.00 будет открыт проход на эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой гидрографический катер «Николай Тимошенко».
Также в различных праздничных локациях будут угощать солдатской кашей.
Напомним: в 10.00 9 Мая начнется Парад Победы, в 12.00 - торжественный митинг на территории мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», церемония возложения венков и цветов к мемориалу.
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