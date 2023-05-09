Андрей Калинин: Сегодня предпринимаются беспрецедентные попытки исказить историческую правду

Андрей Калинин принял участие в возложении цветов в Долине Славы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

6 мая в Долине Славы прошли традиционные торжественные мероприятия, включившие в себя митинг и возложение цветов и венков к мемориалам. Знаковое для северян место посетил главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин.

- Здесь, на нашей родной земле, прошли самые масштабные кровопролитные сражения. Война прошла огненным смерчем по Кольскому Заполярью. С первых дней войны здесь проявляли мужество, самопожертвование наши воины-красноармейцы, ополчение, бойцы Полярной дивизии. Им удалось остановить врага на подступах к Мурманску, что позволило городу-порту обрабатывать стратегические грузы, поступающие Арктическими конвоями, обеспечивать вооружением и боеприпасами наши войска. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех, кто сражался на передовой, кто ковал победу в тылу, кто участвовал в партизанском движении. Сегодня каждого из нас, каждого, кто любит свою Родину, ее богатую историю, бесценную культуру переполняют два чувства: глубокой скорби по тем непомерным жертвам, которые понесла наша страна на алтарь Победы, и чувство гордости за солдата-освободителя, который избавил все человечество от коричневой чумы. Сегодня, когда предпринимаются беспрецедентные попытки исказить историческую правду, переписать историю, умалить заслуги нашей страны в Победе, священный долг каждого из нас, чтить и преумножать эту память, всегда с благодарностью вспоминать ветеранов, тружеников тыла, детей войны, - отметил Андрей Калинин.

Напомним: самой динамичной частью программы стала реконструкция от группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» «Прорыв линии фронта оперативной группой Пигаревича».

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