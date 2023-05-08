Концерт под окнами. В Полярном ветеранов поздравил военный оркестр

Поздравление сняли на видео. Фото: скрин видео vk.com/murmansk.region

В преддверии Дня Победы ветеранов из Полярного порадовали концертом под окнами с военным оркестром.

Так, военнослужащие и юнармия поздравили Клавдию Ивановну Шняк, 1938 года рождения, которая была несовершеннолетним узником концлагерей, а также труженицу тыла Валентину Николаевну Чупракову, 1930 года рождения, сообщает «Регион 51» (12+).

Поздравление сняли на видео.

Напомним: 9 мая в Мурманской области будет дождливо.

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