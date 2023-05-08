9 мая в Мурманской области будет дождливо

9 мая будет облачно с прояснениями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Мурманской области редко приходится встречать 9 мая без дождей. Так и в этом году погода на день Победы обещает быть пасмурной.

- 9 мая будет облачно с прояснениями. Местами дождь, ночью с мокрым снегом. Ветер западный, юго-западный умеренный, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +4, днем +5+10, на юге области до +15 градусов.

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