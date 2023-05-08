58 лет назад в Мурманске зажгли первый Вечный огонь

Спустя десять лет вечный огонь торжественно перенесли к мемориалу Алеше. Фото: t.me/morar_51

58 лет назад, 8 мая 1965 года, в Мурманске зажгли первый Вечный огонь у памятника 6-й героической комсомольской батареи. Тогда в городе встретились ветераны-фронтовики и развели костер на месте смертельного боя батарейцев.

- Частицу этого пламени на бронетранспортере доставили к памятнику, и от него зажгли Вечный огонь, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Спустя десять лет Вечный огонь торжественно перенесли к мемориалу Алеше.

Напомним: парад Победы в Мурманске можно будет увидеть онлайн. Трансляцию организуют в социальных сетях.

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