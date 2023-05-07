В Мурманской области ожидается небольшой дождь и до +11 градусов

Ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 8 мая, в Мурманской области будет относительно тепло. Погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающегося по Баренцеву морю.

- Ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +6+11 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

9 мая температура воздуха существенно не изменится.

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