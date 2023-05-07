На трассе Р-21«Кола» произошло смертельное ДТП

Водитель погиб на месте. Фото: t.me/murmansk_chp

Днем 7 мая на 806-м километре трассы Р-21 «Кола» произошла смертельная авария. Как сообщает Telegram-канал «Мурманск ДТП ЧП» (18+), легковой автомобиль Renault съехал с трассы и врезался в дерево.

Водитель погиб на месте, а машина превратилась в груду металлолома.

Напомним: 27-летня жительница Печенги ближайшие два месяца проведет под стражей. Северянка села за руль пьяной и устроила смертельное ДТП.

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