В Росляково из-за пожара эвакуировали из дома семь человек

На месте происшествия работали 10 спасателей, 3 единицы техники. Фото: vk.com/murman01

Вечером 6 мая в мурманском микрорайоне Росляково произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Заводской, 2. В подъезде здания загорелись вещи.

- На первом этаже обгорели детская коляска и велосипед, подъезд закопчен полностью. Нарушено остекление на первом и четвертом этажах. Из подъезда эвакуированы семь человек, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали 10 спасателей, 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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