В Молочном при пожаре в квартире пострадал человек

Причины случившегося устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Днем 7 мая в Молочном вспыхнула квартира девятиэтажки на улице Гальченко, 10. На месте происшествия работали спасатели.

- В однокомнатной квартире сгорели вещи домашнего обихода на площади 4 квадратных метра. Квартира закопчена по всей площади. Спасен мужчина, который пострадал от факторов пожара, передан бригаде «скорой», - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар тушили 8 человек личного состава и 4 единицы техники. Причины случившегося устанавливаются.

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