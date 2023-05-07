Хотел вернуть, но не успел. Бездомный украл у жительницы Мурманска два телевизора

Злоумышленник задержан по статье 91 УПК РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Мурманска обратилась мурманчанка, рассказав, что после приезда из отпуска у нее пропал телевизор.

- Зайдя в квартиру, северянка обнаружила, что плазменной панели нет на месте. Ключи от квартиры она на время отпуска отдала своей подруге, чтобы та поливала цветы и кормила домашних животных. Полицейские выяснили, что к краже причастен бывший сожитель приятельницы женщины, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

33-летнего ранее судимого безработного, без определенного места жительства мужчину задержали. Тот рассказал стражам порядка, что от сожительницы узнал, что ее подруга находится отпуске. Он заметил в коридоре ключи от квартиры и, уходя из гостей, прихватил их с собой.

В итоге мужчина украл два телевизора, однако чуть позже один из них вернул обратно. Вторую плазму похититель вернуть в квартиру не успел, его задержали.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело части 3 статьи 158 УК РФ, ему грозит до шести лет лишения свободы. Злоумышленник задержан по статье 91 УПК РФ.

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