141 житель Мурманской области заразился коронавирусом за неделю

С 30 апреля по 6 мая зарегистрирован 141 новый случай заболевания CoViD-19. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оперштаб Мурманской области привел свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.

- С 30 апреля по 6 мая зарегистрирован 141 новый случай заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 150 012, - уточнили в оперштабе.

Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 60 человек, всего - 74 452.

Напомним: жители Мурманской области стали реже болеть ОРВИ и гриппом. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона, с 24 по 30 апреля заболеваемость снизилась, причем во всех возрастных категориях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru