141 житель Мурманской области заразился коронавирусом за неделю

С 30 апреля по 6 мая зарегистрирован 141 новый случай заболевания CoViD-19.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Оперштаб Мурманской области привел свежие данные о заболеваемости коронавирусом в регионе.
- С 30 апреля по 6 мая зарегистрирован 141 новый случай заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 150 012, - уточнили в оперштабе.
Больше всего новых заболевших приходится на Мурманск - 60 человек, всего - 74 452.
Напомним: жители Мурманской области стали реже болеть ОРВИ и гриппом. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона, с 24 по 30 апреля заболеваемость снизилась, причем во всех возрастных категориях.
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