Игорь Морарь: 6 мая - важная дата в истории Мурманска

Игорь Морарь принял участие в митинге в Долине Славы. Фото: администрация Мурманска

Глава Мурманска Игорь Морарь принял участие в торжественных мероприятиях в Долине Славы 6 мая.

- Из года в год в канун священного праздника – Дня Победы – мурманчане приезжают в Долину Славы и склоняют головы перед подвигом наших защитников. Именно здесь воины Полярной дивизии сумели остановить врага, не подпустив к Мурманску. Мы в неоплатном долгу перед героями, которые своими ратными и трудовыми подвигами отстояли наше право на свободу и независимость, - отметил Игорь Морарь.

6 мая также исполнилось 38 лет, как Мурманску было присвоено звание «город-герой». Высокой награды город был удостоен за мужество и героизм его защитников в период Великой Отечественной войны.

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