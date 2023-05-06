В Мурманской области провели реконструкцию прорыва группы Пигаревича

Зрителям показали фрагмент боя 9 октября 1944 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

6 мая в Долине Славы прошли традиционные торжественные мероприятия. Самой динамичной частью программы стала реконструкция от группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон» «Прорыв линии фронта оперативной группой Пигаревича».

Северяне и гости Заполярья увидели эпизод прорыва немецкой обороны силами 45-й стрелковой дивизии на реке Западная Лица 9 октября 1944 года.

Участие в реконструкции приняли участники различных поисковых отрядов и военно-исторических клубов региона. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Вот как описывал эти события в своих мемуарах командующий Карелфронтом Маршал Советского Союза Мерецков: "...Вечером 9 октября я связался по прямому проводу с А.Г. Головко и передал ему, что пришла пора для наступления с полуострова Среднего. Одновременно я приказал командарму В.И. Щербакову двинуть вперед войска группы генерал-лейтенанта Б.А. Пигаревича. В нее входили соединения, располагавшиеся восточнее реки Западная Лица, в том месте, где немцы глубже всего вклинились в нашу территорию, пытаясь дотянуться до Мурманска. В сильный снегопад группа войск Пигаревича перешла в наступление...", - рассказали в «Титовском гарнизоне».

Участие в реконструкции также приняли военно-исторический клуб «Заполярный рубеж», а также представители поисковых отрядов региона.

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