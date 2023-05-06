Командующий Северным флотом Александр Моисеев - участникам спецоперации: Скорейшего завершения операции, вернуться живыми и здоровыми

Командующий Северным флотом отметил мужество и героизм участников спецоперации. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

6 мая в Долине Славы прошли традиционные торжественные мероприятия. Как отметил на митинге командующий Северным флотом Александр Моисеев, сейчас воины-североморцы, которые участвуют в специальной военной операции, вновь столкнулись с вызовом, который был и в годы Великой Отечественной войны.

- Подвиг наших прадедов и дедов - это пример подражания для нас. Мы всегда говорили, что надо быть достойными поколения победителей, сегодня я говорю, что мы достойны наших предков. Наши военнослужащие решают ответственные задачи в крайне важный период для нас. Воины проявляют массовое мужество и героизм. Хочу пожелать успешного решения всех поставленных задач, скорейшего завершения операции и боевых действий, меньше потерь, вернуться живыми и здоровыми в свои семьи и продолжить мирную жизнь, - отметил Александр Моисеев.

Напомним: мероприятия в Долине Славы посетило порядка 4,5 тысячи человек.

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