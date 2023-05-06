В Долине Славы почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

Перед Днем Победы каждый год торжественные мероприятия проходят в Долине Славы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

6 мая в Долине Славы в Мурманской области прошли традиционные мероприятия в память о тех, кто пал в годы Великой Отечественной войны, защищая Кольский край. Тысячи северян и гостей из других регионов собрались на митинг, возложение цветов и венков к мемориалам.

- Мы находимся в священном месте для всех северян, очень важно, что сюда приходит все больше детей. Неизменно каждый год мы отдаем память подвигу народа-победителя, северянам, которые остановили наступление на Мурманск, три года держали оборону, а потом погнали врага назад. Стратегический город все это время работал, несмотря на то, что его сожгли, важно, чтобы этот подвиг чувствовали те, кто живет сегодня, - отметил во время торжественных мероприятий губернатор Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился в Долине Славы с почетными гостями мероприятия. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Тех, кто приехал 6 мая в Долину Славы, ждала масштабная интерактивная программа: выставка военной техники, военно-полевой кинотеатр, танцплощадка с песнями военных лет, экспозиции от реконструкторов.

К мемориалам возложили цветы и венки. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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