На улице Свердлова в Мурманске столкнулись «ВАЗ» и Hyundai

В аварии пострадал один человек. Фото: vk.com/murmansk_dtp

6 мая в Ленинском округе Мурманска произошла авария. Сообщение о ней поступило в Госавтоинспекцию в 15.35.

- В районе дома 40/4 на улице Свердлова водитель автомобиля «ВАЗ» при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении Hyundai, который двигался в прямом направлении, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В ДТП пострадал один человек, его пришлось деблокировать из машины.

Напомним: 27-летня жительница Печенги ближайшие два месяца проведет под стражей. Северянка села за руль пьяной и устроила смертельное ДТП.

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