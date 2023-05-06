В Мурманской области предприниматели в туриндустрии могут получить субсидию до одного миллиона рублей

Размер субсидии для представителей турсферы составит 1 миллиона рублей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области стартовал прием заявок на конкурс по предоставлению субсидии для предпринимателей, работающих в сфере туризма.

- Субъекты туриндустрии смогут получить до одного миллиона рублей. Полученные средства можно потратить на приобретение нового оборудования, необходимого для оказания качественных услуг, сохранение и создание рабочих мест, - сообщила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

Заявки на субсидию можно подать до 5 июня 2023 года.

В Мурманской области открыт прием заявок на конкурс «Губернаторский старт». Фонд поддержки бизнес-проектов составляет 40 миллионов рублей.

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