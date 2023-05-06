Из-за непогоды на ярмарке «Наша рыба» в Мурманской области не будет охлажденной рыбы

Охлажденной рыбы на ярмарке временно не будет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До 5 мая из-за непогоды был ограничен выход маломерных судов в море. Из-за этого изменится ассортимент ярмарки «Наша рыба» - на ней не будет охлажденной рыбы.

- 6 мая ярмарка пройдет в ТРЦ «Форум» в Мурманске и в Апатитах. В ассортименте будет представлена замороженная и копченая рыбная продукция, а также пресервы, консервы и морепродукты, - сообщили в «Мурманконгрессе».

Например: в 2022 году в Мурманской области продали 300 тонн продукции на ярмарке «Наша рыба». В регионе провели 36 мобильных ярмарок.

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