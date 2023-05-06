В Мурманске для нового онкодиспансера делают основание под фундамент

В качестве подрядчика выбрана московская компания. Фото: правительство Мурманской области
В Мурманске началась реконструкция областного онкодиспансера. Первый этап - строительство девятиэтажного хирургического комплекса с пять современными операционными, отделением реанимации, интенсивной терапии, палатными отделениями хирургического профиля. В качестве подрядчика выбрана московская компания.
- В Мурманске на площадке, где строим онкодиспансер, ведутся работы по устройству основания под фундамент, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
Напомним: в Мурманске изменится порядок оказания онкологической помощи, при городских поликлиниках закроют кабинеты первичной онкологической помощи, пациентов будут принимать в Центре амбулаторной онкологической помощи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Решение прокомментировали в региональном минздраве.
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