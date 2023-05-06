В Мурманске для нового онкодиспансера делают основание под фундамент

В качестве подрядчика выбрана московская компания. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманске началась реконструкция областного онкодиспансера. Первый этап - строительство девятиэтажного хирургического комплекса с пять современными операционными, отделением реанимации, интенсивной терапии, палатными отделениями хирургического профиля. В качестве подрядчика выбрана московская компания.

- В Мурманске на площадке, где строим онкодиспансер, ведутся работы по устройству основания под фундамент, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: в Мурманске изменится порядок оказания онкологической помощи, при городских поликлиниках закроют кабинеты первичной онкологической помощи, пациентов будут принимать в Центре амбулаторной онкологической помощи Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Решение прокомментировали в региональном минздраве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru