В Мурманской области репчатый лук подорожал до 82 рублей за килограмм

Также с 25 апреля по 2 мая выросли цены на свежую белокочанную капусту, шлифованный рис. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Мурманской области за неделю больше всего подорожал репчатый лук - он поднялся в цене на 13%. Так, килограмм этого овоща обойдется в 82 рубля.

Также с 25 апреля по 2 мая выросли цены на свежую белокочанную капусту (на 5,5%), шлифованный рис (на 1,3%), питьевое цельное пастеризованное молоко (на 1,4%).

- Подешевели картофель (на 5,8%), подсолнечное масло, морковь (на 2,2%), яблоки (на 1,1%), - сообщили в Мурманскстате.

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

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