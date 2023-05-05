Энергоблок № 2 Кольской АЭС выведен в резерв

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области. Фото: Кольская АЭС

5 мая в 13.28 второй энергоблок Кольской АЭС выведен в резерв на 10 дней.

- Мы продолжаем реализацию проекта по модернизации противоаварийной автоматики транзита Кола - Карелия. В период остановки 2-го энергоблока специалисты электрического цеха проложат новые кабельные линии, смонтируют дополнительное оборудование на блочном щите управления, проведут проверки и опробуют новые цепи управления, – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока, которые несут суммарную нагрузку 1100 МВт. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции – 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона.

Кольская АЭС надежно обеспечивает электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области, среди которых большинство крупнейших промышленных предприятий и муниципалитетов.

* Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, улучшению качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru