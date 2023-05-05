В Оленегорске кассир магазина вынесла товара на 8 тысяч рублей и уволилась

После совершения преступления женщина уволилась и больше на связь с бывшим работодателем не выходила. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Оленегорска из-за крупной недостача обратилась директор местного продуктового магазина. Во время следствия выяснилось, что одна из кассиров использовала отложенный чек, чтобы вынести товаров на 8 тысяч рублей.

- После совершения преступления женщина уволилась и больше на связь с бывшим работодателем не выходила, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Ранее несудимая женщина призналась в содеянном и частично возместила ущерб. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальным наказанием может быть лишение свободы до двух лет.

Напомним: 44-летний вахтовик из Карелии пытался украсть топливо, принадлежащее строительной организации в Кольском районе. Мужчина трудился на карьере оператором одной из установок.

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