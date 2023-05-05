Владимир Путин отметил показатели Мурманской области по инвестициям

В инвестиционном портфеле Мурманской области 289 проектов с запланированными вложениями в 1,2 триллиона рублей в ближайшие 10 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инвестиционную политику Мурманской области отметили на федеральном уровне.

- Президент России отметил Мурманскую область в числе регионов с хорошими показателями инвестиций. Напомню, что за последние 4 года инвестиции в проекты, реализуемые в Заполярье, составили 900 миллиардов рублей, - сообщил губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис. - На сегодняшний день в инвестиционном портфеле Мурманской области 289 проектов с запланированными вложениями в 1,2 триллиона рублей в ближайшие 10 лет.

Напомним: в Мурманске состоялась первая встреча рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета. Участие в ней принял министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Одной из тем для обсуждения стало развитие Севморпути, увеличение грузоооборота по которому до 2035 года принесет стране доход порядка 16 триллионов рублей при частных и бюджетных инвестициях в развитие в размере 1,8 триллиона.

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