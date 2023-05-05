Назначена новая дата суда по делу о национализации Мурманского морского рыбного порта

Суд принял решение о переносе заседания. Фото: Олег ФИЛОНОК

По делу Мурманского морского рыбного порта назначили новую дату суда.

В Санкт-Петербурге должно было пройти заседание кассационного суда по рассмотрению решения Тринадцатого Арбитражного апелляционного суда, оставившего в силе решение Арбитражного суда Мурманской области о взыскании в доход государства 100% акций АО «Мурманский морской рыбный порт».

- Из-за появления в деле новых участников и обстоятельств суд принял решение о переносе заседания. Новая дата суда третьей инстанции - 31 мая, в Санкт-Петербурге, - сообщили в пресс-службе порта.

Напомним: в феврале Тринадцатый Арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу акционеров Мурманского морского рыбного порта, которые пытались обжаловать решение о национализации предприятия.

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