В Абрам-Мысе снесут аварийный дом

Переселить жильцов дома должны до 1 сентября 2024 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мурманском микрорайоне Абрам-Мыс станет на один ветхий аварийный дом меньше. Старое здание снесут в переулке Охотничьем, 3.

Постановление о сносе подписала врио главы администрации Мурманска Валентина Доцник. Переселить жильцов дома должны до 1 сентября 2024 года.

Напомним: в Мурманске построят жилой комплекс с квартирами по цене как в Санкт-Петербурге. Дом появится за театром Северного флота.

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