Андрей Чибис возложил цветы к памятнику Анатолию Бредову

Ашурков был тяжело ранен, а Анатолий Бредов погиб. Фото: t.me/opershtab_murmansk

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис почтил память Героя Советского Союза Анатолия Бредова, возложив цветы к мемориалу в его честь.

- В памятном мероприятии также приняли участие ветераны, члены организации «Дети Великой Отечественной войны», школьники и воспитанники детсадов, кадеты, юнармейцы и волонтеры, - сообщает оперштаб региона.

Анатолий Бредов погиб 11 октября 1944 года, когда в ходе Петсамо-Киркенесской операции 155-й стрелковый полк начал штурм высоты Придорожная. Пулеметный расчет был обнаружен и окружен немецкими войсками. После ожесточенного боя в живых остались лишь командир Анатолий Бредов и наводчик Никита Ашурков, которые обнялись и подорвали последней гранатой себя и пулемет. Ашурков был тяжело ранен, а Анатолий Бредов погиб.

Напомним: Мурманск готовят к празднованию Дня Победы. Так, специалисты УДХ усиленно занимаются расчисткой дорог и тротуаров, уборкой лестниц, остановок и зеленых зон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru