Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Мурманске в сфере морского флота

Аналитики рассказали, какие специалисты сферы речного и морского флота востребованы в Мурманске. Фото: Олег ФИЛОНОК

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob рассказали, какие специалисты сферы речного и морского флота востребованы в Мурманске в мае и кому готовы платить больше всего.

Так, механику-наставнику в ФГУП «Атомфлот» обещают зарплату от 150 тысяч рублей. В той же компании старшему механику готовы платить от 140 тысяч рублей. Обе вакансии предполагают расширенный соцпакет.

- Второму механику предлагают заработок от 119 тысяч рублей, а пятом месте – вакансия сменного механика, который может получать от 100 тысяч рублей, - сообщают специалисты портала.

Напомним: в Мурманской области на 6% за год выросло число жителей, недовольных своей зарплатой. Уровень дохода устраивает только 33% опрошенных северян.

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