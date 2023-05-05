Жители Мурманской области весной-2023 стали чаще интересоваться китайскими автомобилями

Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Chery, Exeed, Geely и Haval. Фото предоставлено МегаФон

По данным экспертов МегаФона, трафик на официальные сайты производителей машин в апреле 2023 года вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее внимание автолюбителей вызывают Chery, Exeed, Geely и Haval — модели и предложения именно этих брендов чаще всего изучают жители региона в интернете. Выводы основаны на анализе обезличенной информации пользовательских обращений к 20 тематическим интернет-площадкам.

При этом также повысилась посещаемость порталов, которые специализируются на подборе подержанных автомобилей. Запрос к таким сайтам вырос на 66%.

Не меньше интересует жителей и новый «Москвич». В апреле среднесуточный объем трафика и аудитории на их сайте оказался в 7,5 раза выше, чем в начале года, и в 1,5 раза превысил показатели марта. Особый всплеск интереса к новинке наблюдался в первые три недели после объявления о старте продаж.

Чаще всего мурманчане заходят на тематические автомобильные ресурсы ближе к окончанию рабочей недели – в четверг и пятницу зафиксирован максимальный объем данных. А вот меньше всего автомобильная тема волнует горожан в выходные.

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