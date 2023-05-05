В Мурманске протаранившего припаркованное авто водителя ищут полицейские

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Фото: скрин видео t.me/murmansk_chp

В Мурманске разыскивают водителя, который протаранил припаркованный автомобиль и скрылся с места происшествия. Его действия попали на видео.

- По факту ДТП возбуждено административное расследование. Сотрудники полиции проводят комплекс разыскных мероприятий, направленных на установление автомобиля и водителя, а также свидетелей аварии, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефону: 40-79-70 или обратиться в ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманску: ул. Карла Либкнехта, д. 46/1, кабинет 204.

Напомним: 27-летняя жительница Печенги ближайшие два месяца проведет под стражей. Северянка села за руль пьяной и устроила смертельное ДТП.

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