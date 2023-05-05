Жителей Мурманска просят поделиться связанными с Валентиной Орликовой материалами

К 35-летию школы администрация и ученики создали уникальную выставку, посвященную жизни Валентины Яковлевны. Фото: t.me/morar_51

Жителей Мурманска просят поделиться материалами (фото, видео, письмами, воспоминаниями), связанными с Валентиной Орликовой со школой №50. В честь первой женщины-капитана большого рыболовецкого траулера названа одна из улиц города.

К 35-летию школы администрация и ученики создали уникальную выставку, посвященную жизни Валентины Яковлевны.

- Пусть сейчас экспонатов не так много, но организаторы продолжают собирать материалы, архивные документы и планируют открыть школьный музей. Такие просветительские инициативы необходимо поддерживать. Сегодня мной в фонд школы были переданы книги, которые, надеюсь, в будущем займут свое место в музее, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Напомним: военные следователи Северного флота убрались на воинских мемориалах.

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