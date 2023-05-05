На Кольской АЭС состоялся завтрак с директором

В 2022 году коллектив АЭС пополнился 38 молодыми специалистами. Фото: Кольская АЭС

В рамках программы адаптации молодых сотрудников 3 мая состоялась встреча директора Кольской АЭС с молодыми специалистами. На встречу пригласили 11 недавно трудоустроенных сотрудников, окончивших вузы Москвы, Томска, Нижнего Новгорода, Обнинска и Иваново.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук рассказал молодежи о своем опыте, истории профессионального становления, ответил на интересующие вопросы молодых сотрудников. Выпускники профильных вузов поделились с директором предприятия своими ожиданиями от работы на атомной станции.

- Встреча с молодыми специалистами стала доброй традицией, и мне приятно, что нынешняя молодежь стремится работать в энергетике. Выпускники университета – это настоящий национальный капитал. Я призываю вас работать на АЭС с полной отдачей и профессионализмом, ведь уже сегодня от вас зависят энергетическая безопасность и развитие атомной отрасли в нашей стране, – отметил Василий Омельчук.

На предприятии действует программа поддержки молодых специалистов. Фото: Кольская АЭС

На предприятии действует программа поддержки молодых специалистов. Так, Кольская АЭС оказывает им материальную помощь при трудоустройстве, бракосочетании, рождении ребенка, возмещает оплату услуг детских дошкольных учреждений, стоимость аренды жилья, банковский процент по ипотечному кредиту и др.

В 2022 году коллектив АЭС пополнился 38 молодыми специалистами, выпускниками опорных вузов «Росатома», и 29 молодыми работниками. За каждым из них закреплен наставник, который учит и помогает вникнуть в азы профессии и производства. Кроме того, молодые сотрудники станции могут повысить свою квалификацию в учебно-тренировочном подразделении Кольской АЭС. На предприятии возможен гибкий формат обучения с помощью вебинаров АНО «Корпоративная академия Росатома» в отраслевой платформе «Рекорд Mobile», электронной библиотеки «Росатома».

В завершение встречи Василий Омельчук пообещал, что все новые сотрудники станут частью дружного коллектива и получат максимальную поддержку опытных коллег, ведь на Кольской АЭС прослеживается преемственность поколений.

Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

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