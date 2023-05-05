Военные следователи Северного флота убрались на воинских мемориалах

Военные следователи Северного флота отметили 1 мая с пользой, наведя порядок на воинских мемориалах. Фото: ВСУ СК России по СФ

Военные следователи Северного флота отметили 1 мая с пользой, наведя порядок на воинских мемориалах и тем самым отдав дань памяти героям Великой Отечественной войны.

- Офицеры ВСО по Мурманскому гарнизону привели в порядок территорию памятника 6-й героической комсомольской батареи 143 артиллерийского полка, а сотрудники ВСО по Североморскому гарнизону убрались у памятника летчикам Северного флота, погибшим при исполнении воинского долга, - сообщили в пресс-службе ВСУ СК России по Северному флоту.

Также прошла уборка территории, прилегающей к памятнику подводникам ракетоносцев в Гаджиево, проведены работы по косметическому ремонту и уборке территории у мемориала войнам ПВО, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

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